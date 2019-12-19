Россия возрождает производство красивого "ядерного убийцы"

Как заявили накануне в Минобороны, в России начато серийное производство модернизированных Ту-160М. Об этом рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Модернизированный "Лебедь" получит новые двигатели НК-32 и современную авионику, и, как в конце 1980-х, снова начнет поступать на вооружение.

Для ВКС это очень важные новости, потому что круче "Белого лебедя" бомбардировщика нет, если не считать американский В-2, но сравнивать эти машины, в общем, неправильно.

Ранее американский журнал The National Interest высказал сомнение, что России удастся возродить выпуск этих величественных машин. По версии зарубежных журналистов, это слишком дорого, и такую задачу мог выполнить только СССР.

Первый полет Ту-160 состоялся 38 лет назад, 18 декабря 1981 года. Летчик-испытатель Борис Веремей буквально рискнул головой, когда вместо обычной скоростной пробежки поднял огромную машину в небо и сделал круг. Победителей не судят, и вскоре пилота наградили звездой Героя Советского Союза. Страшно подумать, что сделали бы с пилотом, если бы что-то пошло не так. По идее – самоуправство чистой воды. К слову, именно эта, первая машина Веремея, в 1985 г. вышла на сверхзвук.

Государственные испытания машины завершились только в 1989 году. После этого самолеты еще дорабатывали, так как электронная система регулирования двигателей отказывала. Воздухозаборники оказались подвержены вибрации и разрушались. Были проблемы и с панелями стабилизаторов. Постепенно бомбардировщик сделали надежным.

После распада СССР "Белым лебедям" досталось. В 1998-м Украина приступила к утилизации доставшихся ей машин на американские деньги. В 1999 – 2000 гг. России удалось выменять у Незалежной взамен на газ восемь Ту-160 и три Ту-95.

Ту-160М не такой старый самолет. С новой авионикой и двигателями машина вполне конкурентоспособна и крайне опасна для любого противника.