Смерть подтвердили в Санкт-Петербургском филармоническом обществе

В Санкт-Петербурге скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на президента Санкт-Петербургского филармонического общества Бориса Березовского.

Слонимский был профессором в Санкт-Петербургской консерватории. Он являлся лауреатом Государственной премии РФ имени М.И. Глинки, академиком Российской академии образования, кавалером Командорского креста ордена "За заслуги" Польши.

По словам ректора Санкт-Петербургской государственной консерватории Алексея Васиельва, без учета мнения Слонимского не решались никакие важные вопросы, связанные с консерваторией.

Сергей Слонимский является автором 34 симфоний, восьми опер, трех балетов и ряда других произведений. Среди наиболее известных его работ – "Виринея" и "Мастер и Маргарита", балет "Икар" и музыка к таким фильмам, как "Таинственная стена", "О тех, кого помню и люблю", "Интервенция" и другие.

Ранее стало известно о смерти двух народных артистов – худрука питерского театра "Буфф" Исаака Штокбанта и актера Константина Юченкова.