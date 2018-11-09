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Разочарованный Евросоюз урезал Украине помощь

Фото: www.globallookpress.com
Киев не справляется с реформами

Украина получит от Евросоюза лишь €10 млн из причитавшихся ранее 50 млн поддержки по плану контракта с ЕС "Реформы ради инвестиций", поскольку не смогла выполнить всех условий. Об этом заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Незалежной Владимиром Гройсманом в Киеве.

"Есть проблемы, которыми я хотел бы поделиться. Я не хочу скрывать мое разочарование. Мы имеем "Контракт реформ ради инвестиций". Речь шла о предоставлении 50 млн евро поддержки для некоторых отраслей... К сожалению, только одно условие выполнено. Мы смогли выделить только 10 млн долл. остальные 40 млн долл. потеряны. Этому мы не можем быть рады", – цитирует агентство "УНИАН" в пятницу, 9 ноября, Хана.

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Он обозначил, где у Киева ощутим "определенный регресс", а именно в энергетике и борьбе с коррупцией. Одновременно еврокомиссар похвалил украинские власти за существенные подвижки в реформировании, в частности, здравоохранения, госслужбы, децентрализации и образования.

"Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС", – его слова приводит "Интерфакс".

В своем Twitter Хан указал на необходимость дальнейших глобальных изменений на Украине.

"Подчеркнул, что мы должны увидеть больше реформ в экономике, энергетике и борьбы с коррупцией", – написал еврокомиссар.

Ранее сегодня с революционным предложением в Верховной раде выступил пан Гройсман. Глава кабмина попросил парламент усилить его полномочия, которых ему, оказывается, недостаточно, чтобы привести страну к процветанию.

"Поэтому временно, возможно, рассмотрите. Я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев – ответственно заявляю – наведу на Украине реальный порядок", – возвестил пан Гройсман.

Как написал "112", премьер выполнил лишь 49% из своих обещаний.

Напомним, в апреле Киеву предложили заключить новый контракт, по которому Брюссель предоставил бы Украине доступ к внешнему инвестиционному плану Евросоюза. Для этого властям Незалежной необходимо было выполнить три условия до парламентских летних каникул: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики, полноценное функционирование бизнес-омбудсмена и отменить требования по электронному декларированию для антикоррупционных активистов. Однако Киев справился только с одной задачей, при этом ни одно украинское СМИ не сообщает, какое именно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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