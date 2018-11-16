Пока Трамп заставляет ЕС отказаться от топлива из РФ, сами Штаты преспокойно его приобретают

Власти США не чураются покупать газ у России, когда на кону благополучие американского народа и забота о госказне. И то, что не демократично и опасно для Европы в плане энергетической независимости от Москвы, вполне подходяще для Вашингтона.

"Что касается поставок российского топлива в Штаты, то надо помнить: американцы – безумно прагматичные люди. Когда им чего-то не хватает, они готовы у самого дьявола купить", – заметил в комментарии "Комсомольской правде" член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев.

Ранее сегодня стало известно, что голубое топливо в Штатах подорожало примерно на 40% и достигло максимальной с 2014 г. цены $125 за 1 тыс. куб. метров. Такой скачок стоимости газа в Америке связан с прогнозом о наступлении сильных холодов на северо-востоке страны. Там уже температура упала до -10°C, и это еще не предел. Поэтому в регионе резко выросло потребление газа, из-за чего его запасы в хранилищах впервые за последние 13 лет достигли минимума, пишет издание.

Предстоящую зиму, судя по всему, американцы без российского голубого топлива не переживут. Как, впрочем, и прошлую. И это несмотря на настойчивые советы руководства США, включая президента Дональда Трампа, в адрес Евросоюза отказаться не только участвовать в строительстве "Северного потока – 2", но и просто закупать наш газ. Как считают эксперты, для Вашингтона политика дороже денег. Хотя именно они являются ключевым фактором в вопросе приобретения топлива у России.

"Традиционно США не закупают наш газ, но в нынешних климатических условиях поставки российского сжиженного топлива будут экономически целесообразны, в отличие от американских поставок в Европу. Этот экспорт для США – чисто политическая акция, дотируемая американским бюджетом", – сказал Танкаев.

Он добавил, что Конгресс уже выделил $1 млрд на покрытие разницы в цене между нашим газом и местным.