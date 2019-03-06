Украина сговорилась с США против Европы

План Киева по транзиту газа обернется проблемами для ЕС

Европейцам пора, если не паниковать, то, по крайней мере, всерьез озаботиться намерениями Украины, затрагивающими поставки российского газа в Европу. Накануне замглавы МИД Незалежной Елена Зеркаль сообщила, что Киев и Вашингтон разработали план действий на случай провала переговоров Киева с Москвой по контракту на транзит газа в ЕС после 2019 года. После таких слов европейцы должны прийти "в крайнюю степень тревоги", заявил "Известиям" замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он напомнил, что европейцы сейчас предпринимают активные усилия для проведения трехсторонних переговоров между представителями РФ, Украины и ЕС по вопросу транзита. Для европейцев важно быть уверенными в своей энергобезопасности, но пока вопрос остается открытым.

"А замминистра иностранных дел, хотя именно МИД представляет Украину на трехсторонних консультациях, заявляет, что они вместе с США разработали "план Б", если переговоры сорвутся", – указал Гривач.

Между тем, США "кровно заинтересованы" в том, чтобы Москва и Киев не договорились по транзиту. Ведь в этом случае европейцы будут вынуждены заключать контракты на поставку американского СПГ, поскольку альтернативные газопроводы – "Северный поток-2" и вторая ветвь "Турецкого потока" – еще не построены.

"Украинские власти в этой газовой истории ориентируются не на Европу, а на США. И будут действовать в интересах Вашингтона. Это очень опасная для европейцев ситуация", – предупредил Гривач.

"Северный поток – 2" – это строящийся газопровод из РФ в Европу в обход Украины. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, пишет URA.RU. Начало эксплуатации "Северного потока – 2" намечено на 1 января 2020 года.

По "Турецкому потоку" российский газ смогут получать южно-европейские страны.