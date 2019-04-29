Польша нашла замену российскому газу в Израиле

Варшава готовится заключить крупный контракт на поставку топлива

Антироссийский курс польского руководства заставляет местных энергетиков искать альтернативу газу из РФ. Одним из таких вариантов может стать топливо из Израиля. Об этом сообщил глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

"Нам необходимо что-то на юге Польши, и мы должны рассчитывать на надежный источник. Поэтому мы очень внимательно изучаем все страны, которые могут поставлять газ на юг Польши, и мы заинтересованы в газе из Израиля", – передает Arutz 7 слова чиновника.

Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года. Но новый договор Варшава заключать не хочет. За последнее время польская сторона уже договорилась о закупках СПГ с США, Катаром, Норвегией. Только этих объемов стране не хватит, чтобы соскочить с российской газовой "иглы". Поэтому потенциальный контракт с Израилем придется Польше очень кстати.