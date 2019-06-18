"Турецкий поток" будет реализован, несмотря на споры партнеров о цене топлива

Газопровод, который Турция строит совместно с "Газпромом", выгоден не только турецким потребителям, но и европейским. Об этом заявил замглавы МИД Турции Фарук Каймакджи в Брюсселе во вторник, 18 июня.

Он напомнил представителям ЕС, что развитие экономики невозможно без стабильного энергоснабжения. Поэтому Анкара уделяет этому вопросу столько внимания.

"Турция принимает участие в мегапроектах, которые будут способствовать безопасности энергопоставок как Турции, так и Европы: такой как "Турецкий поток" с участием РФ", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Каймакджи подтвердил, что с реализацией "Турецкого потока" "проблем нет". Со своей стороны, гендиректор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова уточнила, что ни снижение закупок Турцией газа у РФ, ни споры о цене топлива на судьбу нового газопровода не повлияют.

"Когда мы ведем речь о таких крупных инфраструктурных проектах как "Турецкий поток", мы, безусловно, не ориентируемся на текущую конъюнктуру рынка", – приводит ее слова "Финмаркет".

Ранее стало известно, что по итогам 2018 г. Турция сократила закупку газа в РФ примерно на 5 млрд кубометров, увеличив при этом поставки из Азербайджана.

Проект "Турецкий поток" представляет собой две нити мощностью до 15,75 млрд кубометров газа каждая. По первой трубе топливо будет идти турецким потребителям, по второй – в страны Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода намечен на конец 2019 года.