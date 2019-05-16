Спор сторон о стоимости газа больше похож на откровенный шантаж

Трубопровод "Турецкий поток", предназначенный для поставок газа турецким и европейским потребителям, практически готов. Точнее, труба полностью проложена по дну Черного моря, на российском берегу все тоже построено. А вот на турецком побережье инфраструктура готова на три четверти, и складывается стойкое впечатление, что процесс затягивается искусственно.

"Тут есть элемент коммерческого шантажа со стороны Анкары, – прокомментировал ситуацию "Свободной прессе" глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. – Анкара использует его (газопровод), как рычаг, чтобы выторговать себе дополнительные уступки".

Как пояснил эксперт, Турция не сможет отказаться от поставок по "Турецкому потоку", поскольку он предназначен не для новых объемов топлива, а в него перебросят сырье, которое ранее шло транзитом через Украину по Трансбалканскому газопроводу. Но в руках Анкары судьба второй ветки "Турецкого потока" – европейской. Зная, насколько это направление важно для Москвы, турки позволяют себе выторговывать различные преференции и опускать цену на газ.

В результате Турция затягивает строительство газопровода и угрожает закупать газа меньше, чем планировалось, что сделает "Турецкий поток" нерентабельным, отмечает аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

"Пока газопровод не достроен и не запущен существует риск не полного заполнения трубы. Это хороший плацдарм, чтобы торговаться за цену, что Турция активно и успешно делает весь период строительства газопровода. На каждом новом этапе Анкара отвоевывает себе уступки или в виде кредитов, или в виде снижения цены. Думаю, это будет продолжаться и дальше", – поделился эксперт.

Ранее на встрече в Москве президент РФ Владимир Путин пытался объяснить турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, как формируется цена на газ.