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Польша ждет от России денег за нефть

Фото: www.globallookpress.com
Проблемы с трубопроводом "Дружба" конвертируют в звонкую монету

Российская сторона должна заплатить Польше за то, что экспортировала грязную нефть. Об этом заявил председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек.

"Мы будем подавать в этом отношении претензии после окончания всех оценок",– цитирует его РИА "Новости".

Обайтек уточнил, что компенсация будет рассчитана по двум параметрам – "непоставка нефти" и убытки, которые понесла компания в связи с поступлением в ее системы некачественного сырья.

Фото: www.globallookpress.com

"Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы", – пояснил Обайтек.

Нефть с повышенным содержанием хлоридов попала в экспортный нефтепровод "Дружба" в апреле этого года. В начале мая чистое сырье уже поступило в Белоруссию и ряд других стран. Польша возобновила работу своего участка трубы 10 июня.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от РФ компенсировать не только реальный ущерб, но и утраченную выгоду от планировавшейся продажи нефтепродуктов.

Николай ВИКТОРОВ
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