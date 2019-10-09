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Поставки "грязной" нефти в Европу сказались на экономике России

Поставки
Фото: www.globallookpress.com
Увеличение НДС иностранным инвесторам тоже не понравилось

Рост экономики России в 2019 г. составит всего 1%. Такой прогноз дали эксперты Всемирного банка. Примечательно, что еще летом их подсчеты выдавали 1,2%, а в апреле еще больше – 1,4%.

Понижение показателей во многом связано с нефтяным скандалом. Весной России пришлось приостанавливать поставки в Европу по трубопроводу "Дружба", поскольку покупатели заметили ухудшение качества топлива. Расследование выявило группу лиц, которые умышленно добавляли в экспортируемую нефть органические примеси. Было возбуждено уголовное дело, напоминает "Царьград", трубы почистили, но осадочек, как говорится, остался.

Отрицательно сказалось на росте экономики и повышение НДС, и западные санкции, и низкий приток иностранных инвестиций. Более того, эксперты ВБ считают, что в ближайшем будущем ситуация улучшится слабо. Поэтому они также снизили прогноз ВВП РФ на 2020 г. до 1,7% (с 1,8%), указывает ФедералПресс.

Николай ВИКТОРОВ
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