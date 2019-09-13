Экономические развитие Европы остановит дефицит российского газа

Польша сыграла против партнеров по ЕС

Лишив "Газпром" половины объема поставок по "Северному потоку", европейцы создали критическую ситуацию для собственной экономики. На это указал первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину", – пояснил Джабаров РИА "Новости".

На этой неделе Суд ЕС отменил выданное Еврокомиссией в 2016 г. разрешение "Газпрому" на расширенное использование сухопутного продолжения газопровода "Северный поток" Opal. Иск подала Варшава, указав, что разрешение ЕК нарушает принцип "энергетической солидарности" Евросоюза.

На деле это как раз Польша выступила против солидарного развития европейских стран, поскольку сделала реальной угрозу дефицита газа в ЕС. "Экономика европейских партнеров может пострадать от возможного снижения транзита российского газа", – предупредил Джабаров.

По его мнению, наиболее сильно вердикт Суда ЕС может ударить по Германии. Ее планы долгосрочного развития напрямую связаны с поставками российского газа. Не зря именно Берлин стал главным защитником "Северного потока-2". Теперь труба первого "Северного потока" опустеет практически наполовину, судьба второго пока туманна.

"Это решение экономически не оправдано, потому что о каком-то unbundling (реорганизации поставок) речь здесь не идет, поскольку физический доступ к этой трубе может быть только российского газа", - прокомментировал ситуацию исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Он отметил, что Германии, конечно, придется выполнять решение суда ЕС, но она постарается подойти к этому вопросу "креативно".

Тем временем в Москве пытаются определиться с позицией по украинскому транзиту. Представители РФ, Незалежной и ЕК обсудят этот вопрос 19 сентября в Брюсселе, и постановление Суда ЕС сильно укрепило позиции Киева. Но может получиться и так, что Москва откажется прогибаться под таким давлением. И тогда попытка помочь Украине обернется газовым дефицитом в самом Евросоюзе.