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Белоруссия вправе заключать контракты на поставки нефти с кем угодно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что может договориться с Польшей о прокачке нефти реверсом по трубопроводу "Дружба", если в России не дадут скидку на топливо.
"Конечно, Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации, – согласился Песков. – Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию", - цитирует РИА "Новости".
Ценой на российский газ в Белоруссии, кстати, тоже не довольны, поэтому готовы сменить поставщика. Но, по мнению президента РФ Владимира Путина, Минск и так получает углеводороды дешевле некуда.
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