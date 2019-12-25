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Кремль отправил Лукашенко искать других поставщиков нефти

Кремль отправил Лукашенко искать других поставщиков нефти
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Москва не собирается уговаривать Минск покупать ее энергоносители

Белоруссия вправе заключать контракты на поставки нефти с кем угодно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что может договориться с Польшей о прокачке нефти реверсом по трубопроводу "Дружба", если в России не дадут скидку на топливо.

"Конечно, Белоруссия вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации, – согласился Песков. – Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию", - цитирует РИА "Новости".

Ценой на российский газ в Белоруссии, кстати, тоже не довольны, поэтому готовы сменить поставщика. Но, по мнению президента РФ Владимира Путина, Минск и так получает углеводороды дешевле некуда.

Николай ВИКТОРОВ

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