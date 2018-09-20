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Финны отгородятся от России стеной

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
продолжениеНазвана самая убийственная болезнь
На отдельных участках границы установят особый барьер

Специальный забор планируют построить на российско-финской границе. Он должен препятствовать незаконной миграции. Как указал местным властям Институт природных ресурсов Финляндии, через границу неконтролируемо перемещаются кабаны. 

Проблема в том, что на днях в приграничной с Финляндией Ленинградской области были найдены трупы диких кабанов. Экспертиза показала, что животные были заражены вирусом африканской чумы свиней. При том, что в этой области РФ, равно как и на финской стороне, случаев АЧС не было уже лет шесть.

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Пока не ясно, местные ли это животные или "перебежчики" из Финляндии, но финны решили сразу кардинально подойти к ситуации и поставить на кабаньих тропах секции из металлической сетки, которые помешают неконтролируемой миграции, передает Maaseudun tulevaisuus.

Африканская чума свиней – инфекционное заболевание, переносчиками которого могут быть как больные, так и уже выздоровевшие животные, пишет РИА ФАН. В случае появления в регионе АЧС все поголовье домашнего скота в обязательном порядке истребляется. 

Вера СВЕТЛОВА
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