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Найден легкий способ очистить организм

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
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Простая зарядка избавит мышцы от токсинов

Слабость в теле и боли невралгического характера возникают из-за неправильно обработанных белков в мышцах. К такому выводу пришли ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия).

Они обратили внимание на связь дисфункции мышц, которой подвержены старики, прикованные к постели больные и офисные работники, с нарушением аутофагии. Этот клеточный механизм отвечает за выявление и выведение из организма поврежденных белков.

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Эксперимент на крысах показал, что самые простые физические упражнения вроде аэробики способны за 4 недели вновь запустить работу аутофагической системы, говорится в статье на портале Medical Xpress. В этом случае, даже если без операции при травме, например, седалищного нерва не обойтись, восстановление пойдет гораздо быстрее и мышцы, избавленные от токсичных белков, будут сильнее. 

Ранее эксперименты на грызунах подтвердили, что лишний вес ухудшает память и влияет на способности к обучению.

Вера СВЕТЛОВА
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