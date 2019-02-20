Масштабную задачу по обеспечению всех малышей местами в образовательных учреждениях поставил президент

Вопрос ликвидации очередей в ясли является приоритетным для партийного проекта "Единой России" "Новая школа". Поэтому участники проекта берут под контроль выполнение до 2021 г. этой важной задачи, которую озвучил перед Федеральным собранием президент Владимир Путин. Об этом сообщила член президиума Генсовета ЕР, координатор партпроекта "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

У "Единой России" уже есть опыт работы в этой сфере: она активно участвовала в реализации масштабного проекта "Детские сады – детям". Тогда был выработан эффективный механизм контроля за строительством детских садов, благодаря чему появилось более 5 тыс. новых детских садов для детей 3-7 лет.

"В прошлом году такую же работу мы проводили в рамках реализации проекта по созданию дошкольных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет", – рассказала Аршинова.

По словам Аршиновой, координаторы ЕР отслеживают своевременное заключение межведомственных соглашений, поступление в регион федеральных субсидий, соблюдение сроков и качества строительных работ.

"Единая Россия" обеспечит успешное выполнение и этой масштабной и важной задачи", – убеждена координатор "Новой школы".

В среду, 20 февраля, президент Путин указал Федеральному собранию на необходимость ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет. Проблема должна быть полностью решена к 2021 году. Для этого из федерального и регионального бюджетов будет выделено 147 млрд рублей.

Партпроект ЕР "Новая школа" направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования.