В России пропала тушенка

Продукт, заявленный под таким названием, и близко не похож на настоящий

В консервных банках, на которых написано "Говяжья тушенка", лежит все что угодно, но только не тушеное говяжье мясо. К такому выводу пришли эксперты "Росконтроля".

На лабораторный анализ были отправлены купленные в магазинах образцы самых популярных марок: "Главпродукт", "Семейный бюджет", "Сохраним традиции", "Лужский консервный завод", "Добротный продукт". Все они имеют маркировку ГОСТ. И никто ему, как выяснилось, не соответствует.

Так, положено, чтобы мяса в банке тушенки было не менее 58%. В исследованных образцах в лучшем случае оказалось 55%, в худшем – всего 26%.

В консервах "Главпродукта" и "Семейного бюджета", помимо говядины, обнаружена свинина, отмечает РИА ФАН. В "Лужской" тушенке нашли растительный компонент.

Лучшей среди худших эксперты признали продукт от фирмы "Сохраним традиции", сообщает телеканал "360". Там много соединительной ткани, то есть производитель отправляет на переработку мясо не должного качества. Но по крайней мере там нет лишних примесей, а вкус и запах соответствуют норме. "Съедобной" эксперты назвали также тушенку "Добротный продукт".

Ранее эксперты "Росконтроля" проверили рыбные консервы.