Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева осудили за взятки

Игорь Пушкарев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Обвиняемый преступником себя не считает

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев признан виновным в коррупционных преступлениях. Соответствующий вердикт вынес Тверской суд Москвы во вторник, 9 апреля 2019 года. В ходе следствия было установлено, что градоначальник злоупотреблял служебным положением и брал крупные взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались брат Андрей Пушкарев и бизнесмен Андрей Лушников.

Заседание еще продолжается, приговор пока не объявлен, передает РИА "Новости" из зала суда.

В ожидании приговора Пушкарев улыбался сотруднице МВД.

Мэр Владивостока Пушкарев был арестован в июне 2016 года. Из-за обширных связей в структурах власти его дело было передано в Москву, напоминает НСН.

По версии следствия, в 2008-2015 г.г. Пушкарев получил незаконное вознаграждение в размере 75 млн рублей за "помощь" ряду компаний в победе на тендерах. Кроме того, он лоббировал интересы своего бывшего предприятия "Востокцемент", переоформленного в связи с вступлением в должность мэра на брата.

Прокурор потребовал назначить бывшему мэру Владивостока наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа. Подсудимый, как и другие фигуранты дела, виновным себя не считает.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко ударит по России ради победы на выборах

Своими нелепыми заявлениями президент пытается отобрать голоса у Зеленского

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей