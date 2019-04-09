Обвиняемый преступником себя не считает

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев признан виновным в коррупционных преступлениях. Соответствующий вердикт вынес Тверской суд Москвы во вторник, 9 апреля 2019 года. В ходе следствия было установлено, что градоначальник злоупотреблял служебным положением и брал крупные взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались брат Андрей Пушкарев и бизнесмен Андрей Лушников.

Заседание еще продолжается, приговор пока не объявлен, передает РИА "Новости" из зала суда.

В ожидании приговора Пушкарев улыбался сотруднице МВД.

Мэр Владивостока Пушкарев был арестован в июне 2016 года. Из-за обширных связей в структурах власти его дело было передано в Москву, напоминает НСН.

По версии следствия, в 2008-2015 г.г. Пушкарев получил незаконное вознаграждение в размере 75 млн рублей за "помощь" ряду компаний в победе на тендерах. Кроме того, он лоббировал интересы своего бывшего предприятия "Востокцемент", переоформленного в связи с вступлением в должность мэра на брата.

Прокурор потребовал назначить бывшему мэру Владивостока наказание в виде 17 лет колонии строгого режима и 500 млн руб. штрафа. Подсудимый, как и другие фигуранты дела, виновным себя не считает.