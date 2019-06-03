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Страшнее Тунгуски: метеоры уничтожат цивилизацию летом

Фото: pixabay.com
Безопасного места на планете найти не удастся

Конспирологи бьют тревогу, ведь Земле угрожает сильнейший метеорный поток. И у людей нет никаких шансов предотвратить катастрофу, которая, по предварительным прогнозам, произойдет уже в июне 2019-го, то есть со дня на день. 

Пока одни уфологи строили теории о том, когда Нибиру убьет все живое на Земле, другие обратили внимание на работы астрономов, следящих за метеорами. Оказывается, к нашему дому несется поток из небесных тел под названием Бета-Таврический. Крупные космические объекты страшнее Тунгусского метеорита, который сжег 8 млн деревьев и испепелил 1,2 тыс. кв метров.

Если он ударил с мощностью в сто раз больше атомной бомбы, то страшно представить, на что способны эти космические камни. Как минимум, как отмечают уфологи, большие разрушат города, а мелкие, размером с грейпфрут, очевидно, станут причиной гибели миллионов людей, не успевших спрятаться.

Однако, эксперты портала VladTime, считают, что если такой сценарий конца света претворится в жизнь, то выжить не получится даже в бомбоубежище. 

Полина ИВАНОВА
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