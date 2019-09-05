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Квартира в кредит под 2%: объявлены новые условия ипотеки

Квартира в кредит под 2%: объявлены новые условия ипотеки
Фото: www.globallookpress.com
Чтобы воспользоваться предложением, многим россиянам придется переехать

Ипотеку под 2% годовых граждане РФ смогут взять уже в 2019 году. Это подтвердил президент Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума 5 сентября.

Правда, распространяется это шикарное предложение не на всех. Им смогут воспользоваться только молодые семьи, только на Дальнем Востоке и только для покупки жилья в новостройке или строительства собственного дома на "дальневосточном гектаре", передают "Ведомости".

По мнению президента, эта мера поможет совершить "социальный рывок", столь необходимый региону, из которого до сих пор старожилы уезжают активнее, чем приезжают новые жители.

Ранее программу льготной ипотеки для семей с детьми продлили в РФ до 2024 года.

Николай ВИКТОРОВ
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