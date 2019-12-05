Названа точная дата гибели всего живого на Земле

Апокалипсис не за горами. Уже известен день, когда наступит конец света, – 21 декабря 2019 года. К такому выводу пришел исследователь Дэвид Монтенье.

Теоретик был единственным, кто обратил внимание на редчайшее астрономическое событие – соединение Юпитера и Венеры в конце прошлого месяца, 28 ноября. Они сблизились друг с другом другом на расстояние 1,4 градуса – под таким углом человек видит края указательного пальца вытянутой руки, что очень мало, а само по себе такое астрономическое событие – довольно редкое.

Венера и Юпитер – самые яркие планеты неба, и, по мнению Дэвида Монтенье, как раз они и представляют собой близнецов, о которых говорится в древней легенде майя. Согласно ей, как только родятся близнецы, нужно готовиться к апокалипсису, который с этого момента уже приближается.

Планеты соединились – как бы родились близнецы, – поэтому теоретик считает, что конца света нужно ждать с 21 по 28 декабря. Его прогноз полностью совпадает с датой смещения полюсов, названной австралийскими шаманами.

Есть и другая точка зрения. Некоторые теоретики предполагают, что апокалипсис наступит в период с 2025-го по 2027 г., на что якобы указывает много источников. Это тоже не противоречит и легенде майя о близнецах, отмечает "Яндекс.Дзен".

Ранее сообщалось, что все живое на Земле погибнет перед Новым годом, пришельцы с враждебной Нибиру уничтожат человечество.