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Названа дата начала третьей мировой войны

Названа дата начала третьей мировой
Фото: flickr.com/The Official CTBTO Photostream
Пекин, Москва и Вашингтон станут основными участниками бойни

О неизбежности третьей мировой войны в последнее время говорят все больше предсказателей из разных уголков планеты. По их мнению, избежать глобального столкновения ведущих мировых держав невозможно.

Португальский ясновидящий Орасио Вильегас считает, что конфликт развяжет президент США Дональд Трамп. Вашингтон будет сражаться с Москвой, Пекином и Пхеньяном.

С Вильегасом согласен его нигерийский коллега Сильвестр Нманвок, а вот турецкий генерал Осман Памукоглу заявил, что в третьей мировой Китай выступит против Соединенных Штатов и России.

Британские аналитики уверяют, что причиной ядерного противостояния станет Тайвань, и произойдет это довольно скоро. По их прогнозам, в 2029 г. власти мятежного острова объявят о своей независимости, что вызовет яростный гнев Пекина.

Китай начнет тотальную блокаду Тайваня, а США пошлет в поддержку мятежников две авианосные группы. После этого власти Поднебесной примут решение о ядерном ударе, что приведет к катастрофе планетарного масштаба.

Некоторые эксперты полагают, что глобальное противостояние может начаться со стычки между Россией и Турцией.

Валентина МАЙОРОВА

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