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К котлу поближе: полковник Захарченко выбрал себе место в колонии

К котлу поближе: полковник Захарченко нашел себе дело в колонии
Дмитрий Захарченко. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заниматься физическим трудом осужденному силовику не позволяет здоровье

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко уже несколько месяцев находится в колонии №5 в Мордовии, но работать пока не начал. Сейчас ему предложили пройти обучение новой профессии. Он согласился, хотя выбором руководства исправительного учреждения остался недоволен.

"Отправили учиться… в ПТУ. Профессия – "швей". Дали команду получить очень "нужное" мне образование, и я добросовестно ее выполняю", – сыронизировал Захарченко.

Он отметил, что строчить на машинке его заставляют, несмотря на медицинское противопоказание – у него "аллергия на пыль и запахи", передает МК. Да и вообще другая квалификация и жизненный опыт, который мог бы быть востребован на благо колонии, утверждает экс-полковник.

"Я смог бы без ущерба для здоровья, используя свои знания и опыт, приносить пользу. Мог бы, скажем, организовать работу столовой как завхоз или быть помощником психолога", – предложил Захарченко.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятки полковник-миллионер часто воротит нос от еды в столовой и находится в колонии на особом счету.

Николай ВИКТОРОВ

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