Осужденный взяточник страдает без дела

Дмитрий Захарченко, бывший тайный миллионер из структур МВД, а ныне житель колонии №5 в Мордовии, испытывает сильное давление недоброжелателей. В этом убеждены адвокаты осужденного. Они настаивают, что красная нашивка на робе Захарченко не предупреждает охрану о возможном побеге заключенного, а в реальности служит поводом для частых наказаний.

Захарченко уже этапировали в колонию как "неблагонадежного" – в его личном деле сказано, что он агрессивен и склонен к побегу. К таким сидельцам на зоне особо строгое отношение: например, спать экс-полковника определили на нижнем ярусе кровати около входа в барак – строго под камерой видеонаблюдения, сообщает "Лайф".

После карантина, где Захарченко побрили налысо, и поселили в барак со стариками. Работу этому отряду почти не дают, соответственно, дни в безделье тянутся долго. Единственное развлечение сидельцев – баня дважды в неделю и общение с остальными отрядами в столовой.

За лишние разговоры, кстати, Захарченко уж получил взыскание – задержался в помещении после 22:00. Повторное нарушение ему, как обладателю красной нашивки, грозит одиночной камерой.

Дмитрий Захарченко осужден на 12,5 лет за мошенничество, злоупотребление служебными полномочиями, взяточничество. С учетом времени, проведенного в СИЗО, жить в колонии ему осталось около 8 лет.