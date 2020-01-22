Требовать оплаты коммунальных услуг будут профессиональные взыскатели

Россияне накопили очень большие долги по ЖКХ, а управляющие компании и снабжающие организации не справляются с обязанностью по взысканию с населения платы за свои услуги. Поэтому дело решено передать на откуп коллекторам. Об этом свидетельствуют поправки в законопроект о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Сейчас с неплательщиками должны работать те, кому непосредственно должны идти средства граждан. Причем сначала обязательны все этапы досудебных процедур урегулирования спора по просрочке. Если управляющим компаниям разрешат передавать неплательщиков коллекторам, предварительные шаги будут упразднены.

"Необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности", – пояснил "Коммерсанту" источник, знакомый с разработкой документа.

Коллекторские агентства в РФ раньше взысканием жилищных долгов не занимались. У Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая должна будет регулировать деятельность профессиональных взыскателей, соответствующих специалистов тоже нет. Как будет работать закон, соответственно, предсказать невозможно.

Ранее россиянам дали совет, как списать долг за ЖКХ.