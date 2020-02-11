Для приготовления чудо-средства понадобится всего 3 продукта

Капуста брокколи невероятно полезна для организма – она богата витаминами, железом, кальцием, магнием и многими другими микроэлементами. Также этот овощ предотвращает развитие рака. К такому выводу пришли ученые в ходе недавнего исследования.

Брокколи подавляет рост злокачественной опухоли за счет компонента индол-3-карбинол, который содержится в капусте, выяснили израильские исследователи. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Science. Чтобы предотвратить развитие рака, не обязательно есть овощ только в свежем виде – можно приготовить укрепляющий организм напиток.

Для чудо-средства от рака понадобятся горсть брокколи, один зубчик чеснока и несколько горошков черного перца. Все ингредиенты нужно поместить в блендер и залить двумя стаканами воды, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты на ура! Вкусно и быстро". Затем сок рекомендуется процедить, чтобы он был прозрачным.

Регулярное употребление такого напитка сократит риск заболевания онкологией, считают специалисты. Однако перед приемом сока из брокколи необходимо проконсультироваться с врачом.

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