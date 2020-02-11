Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Напиток из популярного овоща защитит от рака

Напиток из популярного овоща защитит от рака
Фото: pixabay.com
Для приготовления чудо-средства понадобится всего 3 продукта

Капуста брокколи невероятно полезна для организма – она богата витаминами, железом, кальцием, магнием и многими другими микроэлементами. Также этот овощ предотвращает развитие рака. К такому выводу пришли ученые в ходе недавнего исследования.

Брокколи подавляет рост злокачественной опухоли за счет компонента индол-3-карбинол, который содержится в капусте, выяснили израильские исследователи. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Science. Чтобы предотвратить развитие рака, не обязательно есть овощ только в свежем виде – можно приготовить укрепляющий организм напиток.

Для чудо-средства от рака понадобятся горсть брокколи, один зубчик чеснока и несколько горошков черного перца. Все ингредиенты нужно поместить в блендер и залить двумя стаканами воды, советует автор Яндекс.Дзен-канала "Рецепты на ура! Вкусно и быстро". Затем сок рекомендуется процедить, чтобы он был прозрачным.

Регулярное употребление такого напитка сократит риск заболевания онкологией, считают специалисты. Однако перед приемом сока из брокколи необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее специалисты рассказали о грибе, который может предотвратить развитие онкологии.

Фоторепортаж
Продукты от рака растут на деревьях и грядках
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей