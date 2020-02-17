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Гигантский неопознанный объект заметили в космосе

Гигантский неопознанный объект заметили в космосе
Фото: pixabay.com
Загадочное небесное тело в 10 тысяч раз больше Солнца

Необычный тип черной дыры, одной из тех, существование которых до сих пор не доказано, вероятно, находится в Галактике. К такому выводу пришли астрономы, заметившие загадочные движения газовых облаков вблизи центра Млечного Пути.

Астрофизики из Японии обнаружили скопления газа, которые вращаются вокруг объекта, в 10 тыс. раз превышающего массу Солнца, однако само небесное тело исследователи увидеть не смогли. И ученые предположили, что этим невидимым объектом стала черная дыра промежуточного класса, или средней массы. Исследование было опубликовано на сайте arXiv.

Известно, что сверхмассивные черные дыры в 100 тыс. раз больше массы Солнца, в то время как маленькие не превышают его размер более, чем в 62 раза.

Астрофизики пока не пришли к единому мнению относительно существования промежуточных черных дыр, однако находка стала пятым предполагаемым объектом, который мог бы доказать это загадочное явление.

Карина СИРАЗОВА

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