Аудиторы обнаружили хищение больше 6 миллионов гривен

Крупные строительные проекты в Киеве служат мэру города Виталию Кличко и его подельникам прикрытием для масштабных финансовых махинаций. К таким выводам пришли украинские СМИ, изучив данные недавней проверки.

Сметы генподрядчика по строительству Подольского моста проверяла Аудиторская служба Украины. Оказалось, что работы по сооружению перехода были поручены ООО "Эко-Буд-Трейд". Но компания не сама занималась строительством, а нанимала субподрядчиков. Несоответствие в суммах между фактическими выплатами и полученными из бюджета средствами составило 6,65 млн грн только на укладке асфальта, передает портал Dubinsky.pro.

По сведениям издания, подконтрольная Денису Комарницкому компания "Эко-Буд-Трейд" действовала при участие мэра украинской столицы Виталия Кличко.

Аналогичные схемы расхищения бюджета применялись и при ремонте Окружной дороги, пишет 112. Есть основания полагать, что дальнейшие проверки выявят новые коррупционные схемы еще на несколько миллиардов.

Ранее заместителя Кличко заподозрили во взятничестве. До этого возник скандал вокруг стеклянного пешеходного моста в Киеве: швейцарские архитекторы заявили, что их проект просто украли. Впрочем, сам мост оказался плохого качества, ремонт потребовался буквально сразу после открытия. Тогда при проверке у аудиторов тоже возникали вопросы, почему столь ответственные работы были доверены компаниям с плохой репутацией.