Что случилось сегодня: последние новости на 28 июля

Что случилось сегодня: последние новости на 28 июля
\Nord Steram 2/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Минтруд анонсировал рост пенсий в 2021 году, а Украина с Польшей решили объединиться против российского проекта "Северный поток – 2. "Утро.ру"– о главных новостях за прошедший день.

Новости политики

  • Украина решила приложить с Польшей общие усилия для противостояния проекту "Северный поток – 2". Киев и Варшава заявляют, что российский газопровод может навредить энергетике обеих стран.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провокационные действия оппозиционеров должны пресекаться правоохранительными органами. Президент Белоруссии совершил рабочий визит в одну из военных частей, где отметил в обращении к представителям МВД, что нельзя допускать агрессивных нападок в свой адрес.

Жизнь

  • Минтруд заявил, что в ближайшие четыре года безработные пенсионеры смогут не переживать о росте получаемых пенсий. С начала 2021 года их размер вырастет на 6,4%.
  • Правительство РФ может продлить до августа выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Как отметили в Госдуме, такие меры позволят оказать более эффективную поддержку населению.

Шоу-бизнес

  • Сын звездного продюсера Бари Алибасов сдает квартиру за баснословные 500 тысяч рублей в месяц. Полученные средства он планирует потратить на реабилитацию отца, который находится в психиатрической больнице.

Путешествия

  • В российском МИД обсуждается вопрос поэтапного возобновления авиасообщения с другими странами. С августе-сентябре в список могут войти Мальдивы, Венгрия и Южная Корея.
Егор МАЛКОВ

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