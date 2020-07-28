Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Минтруд анонсировал рост пенсий в 2021 году, а Украина с Польшей решили объединиться против российского проекта "Северный поток – 2. "Утро.ру"– о главных новостях за прошедший день.

Новости политики

Украина решила приложить с Польшей общие усилия для противостояния проекту "Северный поток – 2". Киев и Варшава заявляют, что российский газопровод может навредить энергетике обеих стран.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провокационные действия оппозиционеров должны пресекаться правоохранительными органами. Президент Белоруссии совершил рабочий визит в одну из военных частей, где отметил в обращении к представителям МВД, что нельзя допускать агрессивных нападок в свой адрес.





Жизнь

Минтруд заявил, что в ближайшие четыре года безработные пенсионеры смогут не переживать о росте получаемых пенсий. С начала 2021 года их размер вырастет на 6,4%.



Правительство РФ может продлить до августа выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Как отметили в Госдуме, такие меры позволят оказать более эффективную поддержку населению.





Шоу-бизнес

Сын звездного продюсера Бари Алибасов сдает квартиру за баснословные 500 тысяч рублей в месяц. Полученные средства он планирует потратить на реабилитацию отца, который находится в психиатрической больнице.





Путешествия

