Что случилось сегодня: последние новости на 28 июля
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Минтруд анонсировал рост пенсий в 2021 году, а Украина с Польшей
решили объединиться против российского проекта "Северный поток – 2. "Утро.ру"–
о главных новостях за прошедший день.
Новости политики
Украина решила
приложить с Польшей общие усилия для противостояния проекту "Северный поток – 2".
Киев и Варшава заявляют, что российский газопровод может навредить энергетике
обеих стран.
Президент Белоруссии
Александр Лукашенко заявил, что провокационные действия оппозиционеров должны
пресекаться правоохранительными органами. Президент Белоруссии совершил рабочий
визит в одну из военных частей, где
отметил в обращении к представителям МВД, что нельзя допускать агрессивных нападок
в свой адрес.
Жизнь
Минтруд заявил, что в
ближайшие четыре года безработные пенсионеры смогут не переживать о росте
получаемых пенсий. С начала 2021 года их размер вырастет на 6,4%.
Правительство РФ может
продлить до августа выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Как отметили в
Госдуме, такие меры позволят оказать более эффективную поддержку населению.
Шоу-бизнес
Сын звездного
продюсера Бари Алибасов сдает квартиру за баснословные 500 тысяч рублей в
месяц. Полученные средства он планирует потратить на реабилитацию отца, который
находится в психиатрической больнице.
Путешествия
В российском МИД
обсуждается вопрос поэтапного возобновления авиасообщения с другими странами. С
августе-сентябре в список могут войти Мальдивы, Венгрия и Южная Корея.