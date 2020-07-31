Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Центробанк и Кабмин разработают по поручению Путина дополнительные меры поддержки для граждан, а строительство "Северного потока – 2" возобновится уже в начале августа. "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 31 июля.

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что задержание россиян в Белоруссии, которых Минск подозревает в подготовке теракта, не укладывается в рамки союзнических отношений между государствами. Официальный представитель Кремля заявил, что арестованные в республике граждане РФ были сотрудниками ЧОП и направлялись транзитом в Стамбул.





Жизнь

ПФР заявил, что российские предпенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты налогов на имущество и на землю. Такое правило действует в стране с прошлого года.





Президент РФ Владимир Путин поручил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину разработать меры по дополнительный поддержке россиян, лишившихся вкладов в банках. Срок создания законопроекта – до 1 октября.





Экономика



Строительство газопровода "Северный поток – 2" должно возобновиться уже после 3 августа. Как пояснили в Датском энергетическом агентстве, именно в этот день заканчивается прием апелляций на решение властей использовать на территории Дании якорные суда.





Культура

Народный артист России Сергей Гармаш со скандалом покинул "Современник". Актер возмущен, что руководство уничтожило кабинет бывшего худрука и меняет содержание диалогов многих спектаклей, вычеркивая слова о победе СССР в Великой Отечественной войне.





Шоу-бизнес