Что случилось сегодня: последние новости на 1 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 1 августа
Фото: Ingo Wagner/dpa/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Задержанные в Белоруссии россияне встретились с дипломатами, а эксперт раскрыл единственный способ остановить "Северный поток – 2". "Утро.ру" рассказывает о главных событиях, произошедших 1 августа.

Политика

  • Дипломаты прокомментировали обвинения Белоруссии в том, что задержанные россияне сговорились с соперницей Александра Лукашенко. В посольстве РФ подобные заявления назвали надуманными.

Жизнь

  • В августе Россия может открыть границы сразу со всеми странами. Новость распространили СМИ, Росавиация слухи о возобновлении перелетов пока не комментирует.
  • Некоторые россияне могут выйти на пенсию досрочно, напомнили в ПФР. Получать льготы раньше других есть возможность у работников определенных отраслей.

Экономика

  • США могут сорвать запуск "Северного потока – 2" лишь одним способом – атаковать российские корабли, которые будут прокладывать газопровод. Однако эксперт считает, что Вашингтон на такой шаг не решится.

Шоу-бизнес

  • Чулпан Хаматова опровергла слова Сергея Гармаша о чудовищной ситуации в "Современнике", откуда актер со скандалом ушел накануне. По мнению артистки, он просто не сошелся во взглядах с новым худруком.
  • Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж. Избранником 22-летней Ольги стал актер, который старше ее на восемь лет.
Карина СИРАЗОВА

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