Что случилось сегодня: последние новости на 19 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 19 августа
Светлана Тихановская. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Аналитики предсказали, что рубль обесценится уже осенью, а Светлане Тихановской предложили стать президентом Белоруссии -  эти и другие главные новости за сегодня.

Политика

  • Кандидат на выборах Президента РБ Валерий Цепкало заявил, что Тихановская – единственный законный лидер. Именно поэтому эксперт предложил оппозиционерке взять на себя роль "переходного президента". 
  • Телеведущий Михаил Ширвиндт сравнил Александра Лукашенко с генералом Франко и призвал поддержать протестующих в Белоруссии. 


Экономика

  • Эксперты предсказали рост курса доллара и евро. Специалист Алексей Кричевский считает, что осенью национальная валюта опустится до 80 руб. за доллар и 100 руб. за евро. 


Жизнь 

  • В конце года цены на продукты могут резко вырасти на 30%. 
  • Удалось установить личность жителя Норвегии, которого подозревают в работе на российскую разведку. Мужчина имеет отношение к "Северному потоку". 


Происшествия 

  • Версия Нидерландов о том, что причиной крушения "Боинга 777" на Донбассе стал выстрел из ЗРК "Бук", была опровергнута экспертами. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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