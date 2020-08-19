Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Аналитики предсказали, что рубль обесценится уже осенью, а Светлане Тихановской предложили стать президентом Белоруссии - эти и другие главные новости за сегодня.

Политика

Кандидат на выборах Президента РБ Валерий Цепкало заявил, что Тихановская – единственный законный лидер. Именно поэтому эксперт предложил оппозиционерке взять на себя роль "переходного президента".

заявил, что Тихановская – единственный законный лидер. Именно поэтому эксперт предложил оппозиционерке взять на себя роль "переходного президента". Телеведущий Михаил Ширвиндт сравнил Александра Лукашенко с генералом Франко и призвал поддержать протестующих в Белоруссии.





Экономика

Эксперты предсказали рост курса доллара и евро. Специалист Алексей Кричевский считает, что осенью национальная валюта опустится до 80 руб. за доллар и 100 руб. за евро.





Жизнь

В конце года цены на продукты могут резко вырасти на 30%.

Удалось установить личность жителя Норвегии, которого подозревают в работе на российскую разведку. Мужчина имеет отношение к "Северному потоку".





Происшествия