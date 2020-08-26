Что случилось сегодня: последние новости на 26 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Представители американского Конгресса опасаются выдвижения Джо Байдена на пост президента США, Европа пытается возложить на Россию ответственность за состояние президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Утро.ру" рассказывает о самых важных событиях, произошедших 26 августа.
Политика
Европа
считает, что за все действия белорусского лидера ответственность несет Россия. По словам политэксперта Натальи Елисеевой, президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас находится в тяжелой ситуации. Об этом красноречиво говорят не только не утихающие в стране протесты, но и недавнее шоу с автоматом.
В Америке всерьез опасаются получить во главе страны
такого политика, как Джо Байден.
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что у последнего
есть "чудовищный послужной список" призывов к развязыванию конфликтов.
Ситуация вокруг Алексея Навального указывает на то, что блогера уже
списали со счетов. Но он еще может послужить западным кураторам как повод для
введения антироссийских санкций, считает политолог Олег Иванов.
Российский сенатор Владимир
Джабаров отметил, что Украина осознает несуществование для РФ "крымского
вопроса", но Киев продолжает тратить на это силы и время, которые могли бы
использовать для достижения мира в Донбассе.
Техэксперт Юрий Антипов
рассказал об исчезновении еще одного вещдока в деле MH17. Речь идет о подушке
безопасности капитанского кресла, опровергающей своим фактом версию о
применении "Бука".
Жизнь
Сенатор Валерий Рязанский,
входящий в комитет по социальной политике Совета Федерации РФ, заявил,
что каждый россиянин, подозревающий, что сотрудники Пенсионного фонда ошиблись
при расчете его пенсии, может потребовать проверку.
Армия
Начальник отдела летных
служб Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" Сергей
Маслов рассказал, что вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник" обстреляли
ракетами с земли. Таким образом, на машине решили проверить оборонный комплекс
вертолета.
Коронавирус
Премьер Незалежной Денис
Шмыгаль заявил, что границы Украины планируется закрыть до конца сентября для
граждан других стран. Временный
запрет на въезд в Незалежную для иностранцев могут принять уже сегодня.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев поделился
подробностями предстоящей свадьбы. Известный по сериалам "Корни" и
"Серебряный бор" 35-летний артист сделал предложение своей 38-летней
избраннице Татьяне Арнтгольц.
Внучка легендарной певицы
Софии Ротару приоткрыла завесу своей личной жизни. В беседе со СМИ София
Евдокименко рассказала, что ее сердце уже занято.