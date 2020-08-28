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Белоруссия и Литва обменялись угрозами, премьер Японии ушел в отставку, Лукашенко раскрыл подробности договоренностей с Путиным на фоне протестов в стране, а россиянам объяснили, что будет в случае ликвидации ПФР.

Политика

Сегодня стало известно, что японский премьер Синдзо Абэ покидает свой пост. Как это отразится на отношениях Токио и Москвы и главное – принадлежности Курильских островов – рассказал эксперт.

Тем временем Александр Лукашенко сообщил подробности разговора с Владимиром Путиным на фоне протестов в Белоруссии. Президенты двух стран договорились, что Россия вмешается в случае внешней угрозы.

Экономика

Высказался президент Белоруссии и о санкциях, которыми ему пригрозил Запад, пообещав ответить зеркально. Больше всего досталось Литве и Польше, которые, по словам Лукашенко, "зажрались". Ответ от Вильнюса последовал быстро – от санкций пострадает в первую очередь белорусский народ, заявили представители страны.

Жизнь

Россияне могут остаться без государственных пенсий. Такой исход ждет граждан в случае ликвидации Пенсионного фонда, считает эксперт.

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что у телеведущего Борисова Корчевникова, к сожалению, действительно есть проблемы со слухом. Из-за этого он покинул шоу "Прямой эфир".