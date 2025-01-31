Судно с россиянами на борту задержали в Норвегии

Судно с россиянами на борту задержали в Норвегии и выдвинули жесткие обвинения
Фото: Telegram-канал Shot
Людей активно допрашивают

Тревожные новости пришли из Норвегии. В этом европейском государстве задержано судно Silver Dania с россиянами на борту. По информации местных властей, корабль подозревают в повреждении подводного кабеля, соединяющего Швецию и Латвию. В настоящий момент на борту проходят обыски, а членов экипажа, где все – граждане нашей страны, активно допрашивают.

Сообщается, что на судне могут находиться до 40 человек. Транспорт был "схвачен" норвежцами накануне, после чего его пришвартовали в порту города Тромсё. По имеющимся данным, корабль следовал из Санкт-Петербурга в Мурманск, он принадлежит норвежской компании и имеет соответствующую регистрацию. Перед тем как его остановили, экипаж находился в море в течение шести дней.

Основное назначение судна – перевозка скоропортящихся продуктов. Компания-владелец занимается транспортировкой фруктов, овощей, морепродуктов и мяса. Власти пока не уточняют, какие именно доказательства указывают на "причастность" экипажа к повреждению кабеля. Однако расследование продолжается, а все находящиеся на борту моряки подвергаются тщательной проверке.

К слову, ранее российский атомный ледокол протаранили в Карском море. Часть обшивки судна по левому борту была стесана во время нештатного инцидента.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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