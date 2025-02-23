Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи MOS ID

Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи MOS ID
Фото: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина
В рамках нового проекта уже реализовано около 150 тыс. билетов

Столичные учреждения культуры полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что несмотря на изначально существовавшие у них опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям, и на данный момент реализовано уже более 150 тысяч билетов.

"Пилотный проект уже начал давать первые результаты в решении одной из главных своих задач – в борьбе с перекупщиками и недобросовестными агентами по продаже билетов",

– подчеркнул Фурсин. 

При этом он обратил внимание на необходимость приобретать билеты только на официальных ресурсах. Так, билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, участвующих в проекте, и официальных билетных операторов. Кроме того, приобрести билеты можно в разделе "Афиша" на портале mos.ru.

Сейчас ведется работа по созданию маршрутов покупки билетов на платформах коммерческих систем с использованием учетных данных Mos ID. Это позволит посетителям проходить на мероприятие по куар-кодам или штрихкодам без дополнительного предъявления документов. Такой функционал уже действует при покупке билетов на сайте mos.ru.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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