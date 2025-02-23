Купить билет через коммерческие билетные системы можно будет при помощи MOS ID

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Столичные учреждения культуры полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, подчеркнув, что несмотря на изначально существовавшие у них опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям, и на данный момент реализовано уже более 150 тысяч билетов.
"Пилотный проект уже начал давать первые результаты в решении одной из главных своих задач – в борьбе с перекупщиками и недобросовестными агентами по продаже билетов",
– подчеркнул Фурсин.
При этом он обратил внимание на необходимость приобретать билеты только на официальных ресурсах. Так, билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, участвующих в проекте, и официальных билетных операторов. Кроме того, приобрести билеты можно в разделе "Афиша" на портале mos.ru.
Сейчас ведется работа по созданию маршрутов покупки билетов на платформах коммерческих систем с использованием учетных данных Mos ID. Это позволит посетителям проходить на мероприятие по куар-кодам или штрихкодам без дополнительного предъявления документов. Такой функционал уже действует при покупке билетов на сайте mos.ru.
Беседы носили неофициальный характер