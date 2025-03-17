"Приходите пораньше!": в МАМТ предлагают посетить выставку перед спектаклем

"Приходите пораньше!": в МАМТ предлагают посетить выставку перед спектаклем
Фото: Утро.ру
В театре не ожидают трудностей, связанных с новыми правилами посещения культурных мероприятий в Москве

С 15 марта 2025 года в Москве действуют новые правила покупки билетов и прохода на мероприятия в столичных учреждениях культуры: чтобы попасть на спектакль или концерт, необходимо предъявить удостоверение личности. Узнать, как культурные площадки готовы к нововведениям, "Утро.ру" решило на примере одного из самых популярных столичных театров – Московского музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Поскольку о новых правилах было объявлено еще в ноябре прошлого года, культурные площадки успели подготовиться и продумать меры, которые позволяют сделать посещение театра комфортным для зрителей на всех этапах – от выбора спектакля на сайте культурного учреждения до выхода из него по окончании мероприятия.

Фото: Утро.ру

В частности, в МАМТ увеличили количество работающих входов и сотрудников, проверяющих билеты, сообщил первый заместитель генерального директора театра Андрей Черномуров. При этом он особо отметил, что только в зале Основной сцены МАМТ – более тысячи посадочных мест, и множество спектаклей проходят при аншлаге. "Потому определенные затруднения на входе неизбежны – как до начала реализации проекта, так и после него", – отметил Черномуров.

Фото: Утро.ру

Убедиться в этом обозреватель "Утро.ру" смогла лично, посетив театр 14 марта, как раз накануне вступления в силу правил о предъявлении личных документов на входе. Вечером в пятницу здесь давали "Дон Жуана". Эта опера с успехом идет в МАМТ уже более 10 лет. Искушенных столичных зрителей не пугает ни продолжительность спектакля – три с половиной часа с одним антрактом, ни то, что поют артисты на итальянском языке. И даже непогода – а в столице 14 марта бушевал 9-балльный шторм – не остановила любителей искусства: случился ожидаемый аншлаг.

Фото: Утро.ру

Многие пришли пораньше, чтобы без спешки пройти в гардероб, а потом в знаменитый буфет МАМТ, где, кстати, можно предварительно заказать столик. Но большинство, конечно, стали подходить к театру, когда до начала спектакля оставалось менее получаса. В результате на улице даже собирались очереди.

Фото: Утро.ру

Быстрому проходу в театр порой препятствовали зрители, которые испытывали трудности с электронным билетом – просто не могли найти его в своем смартфоне. При этом посетители, предъявлявшие бумажный билет или открывшие страницу с куар-кодом на экране заранее, проходили контроль за считанные секунды.

Фото: Утро.ру

Чтобы подобных случаев задержки на входе было как можно меньше, администрация просит подготовить билет с документом либо куар-код для проверки еще до подхода непосредственно к сотруднику контроля.

"Чтобы минимизировать неудобства, связанные с проходом в театр, мы рекомендуем распечатывать электронные билеты, использовать мобильные приложения "Мой ID", "Госуслуги", "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", чтобы сформировать удостоверение личности в электронном виде, а также приходить заранее – театр открывается для зрителей за час до спектакля",

– дали совет в театре. Там заверили, что скучать до начала спектакля не придется: помимо буфетов и сувенирных лавок, где представлены интересные тематические печатные издания, а также удивительные авторские работы, в музее театра организуются интересные выставки. 

Фото: Утро.ру

Например, сейчас в фойе можно увидеть выставку, посвященную юбилею художественного руководителя оперной труппы Александра Тителя. Раритетные афиши, макеты декораций, реквизит – рассматривая экспонаты, время до третьего звонка пролетит незаметно, так что в МАМТ приглашают приходить пораньше. 

Ранее в Москве открылся сервис для покупки билетов без комиссии и наценки в учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры. Там же можно приобрести билет в подарок человеку, номера удостоверения личности которого покупатель не знает.

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