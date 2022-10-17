Военком: Москва выполнила план по частичной мобилизации

Власти столицы помогают решить многие вопросы, связанные с призывом

Военные комиссариаты Москвы выполнили задание Минобороны РФ по частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

"Завершаем мероприятия, связанные с призывом по частичной мобилизации. С сегодняшнего дня с 14:00 явка по мобилизационным повесткам не требуется",

– заявил Локтев. По его словам, временные пункты, развернутые дополнительно в связи с мобилизацией, скоро будут закрыты. При этом граждане, желающие отправиться в зону боевых действий, по-прежнему могут записываться в добровольческие отряды.

"Люди продолжают самостоятельно приходить в военкоматы, в Москве количество добровольцев исчисляется сотнями",

– приводит АГН "Москва" слова военкома.

Полковник Локтев поблагодарил москвичей, что с достоинством принял на себя обязанность по защите Родины, а также правительство столицы, которое предпринимает большие усилия для содействия мобилизованным и их семьям.

Ранее мэр Сергей Собянин принял решение о дополнительной материальной поддержке военнослужащих и предоставлении различных льгот их родственникам.