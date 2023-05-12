Московскую неделю интерьера и дизайна посетили 253 тысячи человек – Собянин

Участники мероприятия заключили несколько крупных соглашений о сотрудничестве

Посетителями II Московской недели интерьера и дизайна стали более 250 тысяч жителей и гостей столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По итогу, участники подписали соглашения на общую сумму более 13,8 млрд рублей.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна, которая состоялась прошлой осенью, показала, что мероприятие очень интересно как посетителям, так и бизнесу. Простые люди хотели почерпнуть идеи, как сделать стильной квартиру в хрущевке или повысить уровень комфорта в загородном коттедже, а предприниматели получили шанс напрямую встретиться с производителями отделочных материалов, мебели и договориться о сотрудничестве. Поэтому Вторая Московская неделя интерьера и дизайна вызвала еще больший интерес.

В мероприятии, которое состоялось на ВДНХ 6-9 мая 2023 г., приняли участие более 650 компаний из России и дружественных стран. Это на 46% больше, чем было прежде, соответственно, посетителям было представлено вдвое больше дизайнерских решений, элементов интерьера, предложений по озеленению, освещению и т.п.

Отличительной чертой мероприятия является то, что посетители могли не только посмотреть, но и потрогать, понюхать, сравнить экспонаты, а некоторые – сразу приобрести. Такой подход очень понравился москвичам.

"В успехе II Московской недели интерьера и дизайна можно было убедиться на подходе к 57 павильону ВДНХ. Очередь, как на популярную выставку в Пушкинский музей",

– отмечает Сергей Собянин в своем блоге.

Еще одним успехом стало заключение 17 подписанных соглашений о сотрудничестве, среди которых производство детской мебели, создание эко-парка, реализация проекта по созданию и тестированию облегченной сухой смеси и др.

Оценив результаты прошедшего мероприятия, власти столицы объявили, что Московская неделя интерьера и дизайна будет проводиться регулярно.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги празднования в столице Дня Победы.