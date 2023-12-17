Ошеломительный результат: как быстро убрать пыль с ковра

Напольные покрытия превращаются в настоящие пылесборники

Чистота дома – залог здоровья. Хозяек часто оценивают по тому, насколько блестит их квартира. Неряшливый подход к заботе об уюте в доме выдает ленивых хозяек и создает самое неблагоприятное впечатление у гостей. К счастью, российские женщины редко грешат подобным, однако бывают зоны, которые особенно сложно избавить от загрязнений. Например, с годами ковер забивается грязью и превращается в настоящий пылесборник. Один простой лайфхак помогает решить эту проблему.

Больше всего пыли скапливают ворсистые ковры. Можно часами водить по напольному покрытию пылесосом, однако внешний вид данного элемента интерьера несильно меняется. Опытные хозяйки знают, как решить проблему. Для этого нужна простая деревянная или металлическая расческа.

Перед тем, как браться за пылесос, нужно хорошо "причесать" ковер расческой. Это поможет взбить и приподнять ворсинки. После такой простой манипуляции нужно хорошенько пройтись по ковру обычным пылесосом – в конце уборки он будет выглядеть, как новый.

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