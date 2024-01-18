Всего полчаса в жидкости, которую мы обычно сливаем в канализацию, и не надо отчищать ложки и вилки

Столовое серебро или мельхиор легко чернеют из-за высокой влажности на кухне, некоторых веществ в продуктах или чистящих средств. Учитывая, что обычно они отличаются рельефными узорами, в которых весело образуется некрасивый налет, то чистка столовых приборов превращается в адское развлечение. А ведь простой отвар привычного овоща спасет от натужной чистки ложек и вилок.

Многие хозяйки приводят столовые приборы в порядок с помощью фабричных средств, во многих из которых присутствует порой агрессивная химия. Однако можно добиться того же результата с помощью простого домашнего средства: этот отвар мы регулярно выливаем в раковину или унитаз.

А между тем отвар привычного овоща заставит столовые приборы сиять и великолепно отчищает приборы от потемнения и налета, возвращая изначальный блеск. Это – вода из-под картошки. Варите клубни как обычно. Пока варится, выстилаете фольгой поднос или неглубокую миску, в которой будут отмокать ложки и вилки. Аккуратно выкладываете их в ряд, затем заливаете процеженным картофельным отваром.

Когда жидкость остыла, промываем ложки, ножи и вилки теплой водой и губкой. Результат – блестящие, чистые, как новенькие столовые приборы без лишних усилий. Не надо чистить их спецсредствами, полировать и так далее. Просто протираете мягкой губкой размякший налет и вытираете насухо бумажной салфеткой. А после идеально чистые, сияющие и блестящие серебряные или мельхиоровые приборы бережно укладываете в ящик.



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