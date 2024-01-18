Отвар привычного овоща заставит столовые приборы сиять

Отвар привычного овоща заставит столовые приборы сиять
https://ru.freepik.com
Всего полчаса в жидкости, которую мы обычно сливаем в канализацию, и не надо отчищать ложки и вилки

Столовое серебро или мельхиор легко чернеют из-за высокой влажности на кухне, некоторых веществ в продуктах или чистящих средств. Учитывая, что обычно они отличаются рельефными узорами, в которых весело образуется некрасивый налет, то чистка столовых приборов превращается в адское развлечение. А ведь простой отвар привычного овоща спасет от натужной чистки ложек и вилок.

Многие хозяйки приводят столовые приборы в порядок с помощью фабричных средств, во многих из которых присутствует порой агрессивная химия. Однако можно добиться того же результата с помощью простого домашнего средства: этот отвар мы регулярно выливаем в раковину или унитаз.

А между тем отвар привычного овоща заставит столовые приборы сиять и великолепно отчищает приборы от потемнения и налета, возвращая изначальный блеск. Это – вода из-под картошки. Варите клубни как обычно. Пока варится, выстилаете фольгой поднос или неглубокую миску, в которой будут отмокать ложки и вилки. Аккуратно выкладываете их в ряд, затем заливаете процеженным картофельным отваром.

Когда жидкость остыла, промываем ложки, ножи и вилки теплой водой и губкой. Результат – блестящие, чистые, как новенькие столовые приборы без лишних усилий. Не надо чистить их спецсредствами, полировать и так далее. Просто протираете мягкой губкой размякший налет и вытираете насухо бумажной салфеткой. А после идеально чистые, сияющие и блестящие серебряные или мельхиоровые приборы бережно укладываете в ящик.

Ранее мы рассказывали, как избавить кухню от многолетнего жира.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Лидер группы "Парк Горького" сравнил SHAMAN с глистами

Белов не считает артиста выдающимся

"Без него нет человечности": зрители требуют вернуть изгнанного из НТВ Соседова

Новым телеведущим "За гранью" многие недовольны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей