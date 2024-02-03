Стираем ковер прямо на полу: никакой воды не нужно

Стираем ковер прямо на полу: никакой воды не нужно
Фото: freepik.com
Результат порадует каждую хозяйку

Стирка ковра – процесс трудный и небыстрый. После намокания ему обязательно нужно просохнуть в теплом и хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать появления запаха затхлой воды. Поэтому не каждая хозяйка решается на процедуру, даже если аксессуар оказался сильно грязным.

Однако есть способ постирать ковер прямо на полу и для этого никакой воды не нужно. Метод поможет вернуть предмету яркость, избавит от неприятного запаха и большинства загрязнений. Для этого понадобится всего один компонент – пищевая сода. 

Обильно посыпаем ковер содой – особенно тщательно нужно обработать самые загрязненные участки. Берем щетку и натираем некоторое время ковер, чтобы средство попало внутрь волокон. Оставляем все в таком виде на час. 

В конце нужно пропылесосить ковер на высокой мощности. Если у вас слишклм длинный ворс, то есть вероятность, что процедуру придется повторить для лучшего эффекта.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избавиться от запаха грязной одежды в шкафу.

Источник: Утро.ру
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