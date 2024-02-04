Рассадники микробов: на этих вещах в доме бактерий больше, чем на ободке унитаза

Рассадники микробов: на этих вещах в доме бактерий больше, чем на ободке унитаза
Movementway/www.globallookpress.com
Вот что нуждается в постоянной уборке

Во время уборки мы привыкли обращать пристальное внимание на состояние ободка унитаза, плитки в ванной комнате, стенок кухонной мойки – словом, всего того, что считаем главными источниками микробов. Однако в квартире есть предметы, на которых количество бактерий на квадратный сантиметр еще больше, чем на описанных "уголках".

Конечно, тут лидирует смартфон. Просто представьте, что мы ежедневно пользуемся телефоном, трогая экран руками сотни и тысячи раз в день. Наш телефон путешествует с нами на общественном транспорте, на работе, в кафе – и постоянно мы его трогаем руками. Стоит ли удивляться тому, что на нем бактерий больше, чем на унитазе.

Разделочная доска – вот уж где можно точно найти массу фекальных бактерий. Тут микроорганизмы отлично размножаются на частичках оставленного мяса.

Дверные ручки вне конкуренции – они постоянно контактируют с нашими руками. Тут скапливается множество бактерий.

Как и смартфоны, компьютерная клавиатура, которой мы пользуемся постоянно – один из самых загрязненных предметов в доме. На поверхности всех клавиш может быть в несколько сотен раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. А большинство людей не привыкли чистить клавиатуру.

А ранее "Утро" рассказывало, как избавиться от известкового налета на унитазе.

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