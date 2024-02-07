Как очистить кастрюлю с помощью яблочных очисток

Не стоит выкидывать шкурки от этих фруктов, им найдется применение и вне кулинарии

Яблоки – постоянные "гости" на многих кухнях. Их едят как в натуральном виде, так и в варенье, пюре и части гарнира к горячим блюдам. Чаще всего для кулинарных надобностей яблоки очищают от кожуры. Но не спешите выбрасывать очистки в мусорный бак. Им найдется применение и вне кулинарии.

Например, яблочная кожура отлично справится с темным налетом или нагаром, который почти всегда образуется на дне и стенках кастрюли, как ни отмывай ее после готовки. Способ восхитительно прост: сложить в кастрюлю яблочные шкурки, налить воды так, чтобы все грязные участки были покрыты, и поставить на плиту. Закипевшую кожуру несколько минут "поварить", а затем слить получившийся "компот" и выкинуть отслужившие свое очистки в мусорное ведро.

Эта нехитрая процедура легко и непринужденно, благодаря содержащейся в яблоках кислоте, возвратит блеск потемневшим стенкам и дну кастрюли, сделав их такими же блестящими, какими они были на витрине хозяйственного магазина. И, кстати, небольшой бонус: помимо избавления от нагара и налета кухню наполнит вкусный яблочный аромат, который продержится долго.

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