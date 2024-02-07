Как очистить кастрюлю с помощью яблочных очисток

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Яблоки – постоянные "гости" на многих кухнях. Их едят как в натуральном виде, так и в варенье, пюре и части гарнира к горячим блюдам. Чаще всего для кулинарных надобностей яблоки очищают от кожуры. Но не спешите выбрасывать очистки в мусорный бак. Им найдется применение и вне кулинарии.
Например, яблочная кожура отлично справится с темным налетом или нагаром, который почти всегда образуется на дне и стенках кастрюли, как ни отмывай ее после готовки. Способ восхитительно прост: сложить в кастрюлю яблочные шкурки, налить воды так, чтобы все грязные участки были покрыты, и поставить на плиту. Закипевшую кожуру несколько минут "поварить", а затем слить получившийся "компот" и выкинуть отслужившие свое очистки в мусорное ведро.
Эта нехитрая процедура легко и непринужденно, благодаря содержащейся в яблоках кислоте, возвратит блеск потемневшим стенкам и дну кастрюли, сделав их такими же блестящими, какими они были на витрине хозяйственного магазина. И, кстати, небольшой бонус: помимо избавления от нагара и налета кухню наполнит вкусный яблочный аромат, который продержится долго.
Ранее мы рассказывали, на каких предметах интерьера располагается гораздо больше бактерий, чем на пресловутом ободке унитаза.
Парня возмутило, что его обязывают идти в армию
Страны опасаются ответного удара