Зачем стирать кухонные полотенца в зубной пасте: эффект удивит

Метод избавит изделия от загрязнений

Кухонное полотенце может впитать все все запахи, которые появляются во время приготовления пищи. И со временем это обилие ароматов делает их не самым приятным гигиеническим аксессуаром. Однако не стоит сразу отправлять все в мусорку, существует способ помочь полотенцам стать более свежими.

Опытные домохозяйки советуют стирать их в растворе зубной пасты. Для этого понадобится один тюбик средства, тазик и горячая вода. Выдавливаем примерно две столовых ложки и размешиваем. После отправляем туда наши кухонные полотенца.

Оставляем все не меньше, чем на час, а лучше больше, если загрязнения слишком сильные. В конце тщательно отжимаем полотенца и отправляем их в стиральную машину.

Эффект точно удивит любую хозяйку. После просушки изделия будут более свежими и у них будет отсутствовать неприятный кухонный запах.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сделать полотенца мягкими.