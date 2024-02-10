Зачем стирать кухонные полотенца в зубной пасте: эффект удивит

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Кухонное полотенце может впитать все все запахи, которые появляются во время приготовления пищи. И со временем это обилие ароматов делает их не самым приятным гигиеническим аксессуаром. Однако не стоит сразу отправлять все в мусорку, существует способ помочь полотенцам стать более свежими.
Опытные домохозяйки советуют стирать их в растворе зубной пасты. Для этого понадобится один тюбик средства, тазик и горячая вода. Выдавливаем примерно две столовых ложки и размешиваем. После отправляем туда наши кухонные полотенца.
Оставляем все не меньше, чем на час, а лучше больше, если загрязнения слишком сильные. В конце тщательно отжимаем полотенца и отправляем их в стиральную машину.
Эффект точно удивит любую хозяйку. После просушки изделия будут более свежими и у них будет отсутствовать неприятный кухонный запах.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сделать полотенца мягкими.
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