Юлиана Княжевская сообщила о строительстве еще одного дома по программе реновации в СВАО

Новостройка появится на улице Седова

На северо-востоке столицы возведут еще один дом по программе реновации. Площадка под новостройку выделена в районе Свиблово по адресу: улица Седова, уч. 9/1. Градостроительный план земельного участка под проект уже выпущен. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

"На земельном участке в 0,55 га появится жилой дом предельной площадью 40,1 тысячи квадратных метров в рамках квартальной застройки. На придомовой территории создадут пространства для отдыха с элементами озеленения, а также установят детские игровые площадки и обустроят зоны для занятий спортом",

– рассказала Юлиана Княжевская.

Программу реновации жилья утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение почти миллиона жителей 5176 домов. В прошлом году в столице было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. В декабре 2023 г. мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. В начале октября 2024 г. мэр сообщил, что за текущий год в рамках реновации ввели 23 новостройки, передали под заселение 44 жилых комплекса.

Вся информация о программе реновации в Москве представлена в специальном разделе на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы.