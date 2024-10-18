"Активные граждане" выберут лучшие площадки и мероприятия проекта "Лето в Москве"

Голосование уже открыто

Москвичей просят назвать лучшие места и мероприятия масштабного проекта "Лето в Москве", который проходил в столице с 1 июня по 8 сентября.

В голосовании, запущенном на портале "Активный гражданин", предлагается отметить, что впечатлило больше всего: форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", спортивные события, театральный фестиваль, гастрофорум или мероприятия цикла "Московские сезоны".

Кроме того, москвичи могут поделиться, каких летних мероприятии в столице им не хватило, и предложить свои идеи.

Участники голосования получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах, направить на благотворительность, пополнить карту "Тройка".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта "Лето в Москве" состоялось более 131 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 38 миллионов гостей.