"Активные граждане" выберут лучшие площадки и мероприятия проекта "Лето в Москве"

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Москвичей просят назвать лучшие места и мероприятия масштабного проекта "Лето в Москве", который проходил в столице с 1 июня по 8 сентября.
В голосовании, запущенном на портале "Активный гражданин", предлагается отметить, что впечатлило больше всего: форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030", спортивные события, театральный фестиваль, гастрофорум или мероприятия цикла "Московские сезоны".
Кроме того, москвичи могут поделиться, каких летних мероприятии в столице им не хватило, и предложить свои идеи.
Участники голосования получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах, направить на благотворительность, пополнить карту "Тройка".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта "Лето в Москве" состоялось более 131 тыс. мероприятий, которые посетили свыше 38 миллионов гостей.
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