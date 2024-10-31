Байден в шутку покусал младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме - фото

Его обитатели часто ведут себя очень странно

Большой резонанс в информационном пространстве получили новости о странном и жутковатом поведении главы Белого дома Джо Байдена. Правда о происходящем за стенами вашингтонской администрации многих удивила.

Так, американский лидер привлек внимание общественности своим необычным поведением на праздновании Хэллоуина. В какой-то момент престарелый глава государства начал в шутку кусать малышей. В ходе мероприятия Байден подходил к семьям с детьми, поздравляя их с праздником. Приблизившись к одной из крошек, он в шуточной манере слегка прикусил ее за бедро, затем второго – за ступню, а третьего – за ручку. Родители детей отнеслись к этим действиям с юмором, не проявив никакого беспокойства. После короткого общения с президентом семьи продолжили участие в праздничной церемонии.

"В ходе серии неловких взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу", – пишут местные издания.

С остальными детьми президент решил обойтись более традиционно, подарив им легкие поцелуи и приветствия. Празднование Хэллоуина в Белом доме ежегодно привлекает семьи сотрудников и гостей, для которых организуется развлекательная программа с участием президента и первой леди.

Этот случай вызвал смешанные реакции в обществе, где часть пользователей социальных сетей сочла поведение Байдена курьезным, а другие обсуждали вопросы соблюдения личных границ. В то же время пресс-служба Белого дома отметила, что встреча прошла в доброжелательной и неформальной атмосфере, соответствующей духу Хэллоуина.

К слову, ранее было объявлено об аресте Байдена.