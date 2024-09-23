Байден забыл про микрофон и выдал правду об отношении США к Китаю

Байден забыл про микрофон и выдал правду об отношении США к Китаю
Джо Байден. Фото: The White House / wikimedia.org
Лидер обвинил китайцев в провокациях

Во время выступления на саммите Quad в Делавэре американский президент Джо Байден забыл про включенный микрофон и рассказал, как в действительности США относятся к Китаю. Его откровения приводит The Guardian.

Сперва президент официально говорил, что Пекин ведет себя агрессивно сразу в нескольких зонах – Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Южном Китае, Южной Азии и Тайваньском проливе.

"Китай ищет повод испытать США", – заявил лидер, неожиданно выдав личное отношение к происходящему при включенном микрофоне.

После он дополнил, что Си Цзиньпин стремится сосредоточиться на внутренних экономических проблемах и минимизировать нестабильность в дипломатических отношениях Китая, а также глава КНР хочет купить себе дипломатическое пространство, чтобы настойчиво отстаивать интересы своей страны. По словам Байдена, подобные изменения он рассматривает как смену тактики, но не стратегии.

По итогам саммита участники опубликовали совместную декларацию, в которой выразили "серьезную обеспокоенность милитаризацией и принудительными и устрашающими маневрами в Южно-Китайском море".

Источник: The Guardian
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