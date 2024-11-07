Научное будущее России куется на Урале

Научное будущее России куется на Урале
Фото: Н.Коваленко
Свердловская область предлагает лично убедиться, насколько успешным может быть взаимодействие науки и производства

С 2022 по 2031 г.г. в России проходит Десятилетие науки и технологий. Одной из основных его задач является информирование граждан о достижениях и перспективах развития современной отечественной науки, а также практическом вкладе научного сообщества в разные сферы жизни страны. Для этого в регионах РФ были разработаны туристические маршруты по объектам нацпроекта "Наука и университеты" и в рамках инициативы "Научно-популярный туризм". О том, что может показать Свердловская область, узнала обозреватель "Утро.ру".

Вы были когда-нибудь в обсерватории? А на карбоновом полигоне? А настоящий метеорит трогали? А знаете, как работает циклотронная установка? А кто управляет доменными печами современного металлургического комбината? Между тем, это и многое другое входит в перечень научно-промышленных объектов, доступных для посещения в Свердловской области. Практически везде организуются не просто экскурсии, а еще и мастер-классы с интерактивами, рассчитанными на школьников. Потому что подрастающее поколение – это наше будущее, и от того, насколько сегодняшние ученики будут заинтересованы в научно-технологическом прогрессе, будет зависеть наше общее благополучное завтра.

С этой точки зрения, Екатеринбург – настоящая кузница инженерно-технических кадров. Только в УрФУ (Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина) сейчас обучается 50 тысяч человек, половина из которых – будущие инженеры, рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Важно, что у нас здесь сосредоточены мощнейшие научные школы, которые постоянно прирастают молодежью. Количество молодых сотрудников, работающих в науке и преподавании, приближается к 40%. Это значит, и мы предпринимает правильные усилия, чтобы к нам шла молодежь, и молодежь чувствует интерес к науке",

– убежден Виктор Кошкаров. Он отметил, что сейчас в УрФУ в рамках федеральных программ создано 13 молодежных лабораторий, где работают более 200 магистрантов, аспирантов, кандидатов и докторов наук в возрасте до 39 лет.

Фото: Н.Коваленко

Во многом потому, что УрФУ объединяет в себе опыт старшего поколения и амбиции молодых, он в 2020 г. инициировал создание и сейчас выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы". В него вошли три области – Свердловская, Челябинская и Курганская, и за четыре года работы стало понятно, насколько правильным было решение трех регионов выступить единым фронтом, объединив потенциал и возможности, тем самым усиливая их.

"Одна из ключевых задач Десятилетия науки и технологий – взаимодействие науки и производства. Уральский НОЦ как раз и построен на таком взаимодействии. Сейчас в наш НОЦ входит 78 организаций – это предприятия и заводы, а также 9 университетов и 10 научных организаций. То есть наука имеет важную практическую составляющую",

– подчеркивает директор по развитию Уральского межрегионального НОЦ Игорь Манжуров.

Примером такого взаимодействия может служить Лаборатория перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ. Она была создана в 2021 г. в рамках нацпроекта "Наука и университеты" и уже имеет патентованные разработки, применяющиеся на предприятиях России и СНГ.

Сотрудники лаборатории предлагают инновационные методы извлечения цветных, благородных и редких металлов из сложного (упорного) и техногенного сырья, решая одновременно как экономические, так и экологические задачи.

"Есть такая общемировая проблема как переработка золотосодержащих руд двойной упорности. Это руды, из которых извлечение золота традиционными технологиями не превышает 70%. Мы, работая по контракту с Навоийским горно-металлургическим комбинатом, уже достигли показателей более 90%. При этом мы извлекаем не только драгоценный металл, но и токсичные составляющие, например, мышьяк, и утилизируем его в виде безопасных стабильных соединений",

– поясняет заведующий лабораторией Денис Рогожников.

Фото: Р.Нарудинов

Экспериментальная установка по переработке сложных золотосодержащих руд, которая находится в лаборатории, представляет собой термостат с двумя реакторами. Здесь минерал под воздействием реагентов разрушается, золото концентрируется, и с ним можно работать дальше. Увидеть весь процесс, а также образцы руды и отработанного техногенного сырья, из которого нашим молодым ученым удается извлечь еще много полезного, можно здесь же, в стенах УрФУ.

Фото: Н.Коваленко

Еще один пример успешной работы уральских ученых на благо общества – Циклотронный центр ядерной медицины (ЦЦЯМ) УрФУ. Здесь не только готовят специалистов для ядерно-медицинской отрасли, но и разрабатывают препараты для лечения и диагностики рака, как инновационные, так и с целью импортозамещения. Более того, прямо здесь, в одном из корпусов УрФУ в Екатеринбурге налажено производство фтордезоксиглюкозы, необходимой для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, в объеме, покрывающем потребности Свердловской области.

"Ускоритель берет протоны – это ионы водорода, ускоряет их, и у них появляется энергия, чтобы попасть внутрь какого-то другого атома. В ядре этого атома проходит ядерная реакция, и возникает новый элемент. Таким образом мы можем производить F18, чтобы синтезировать фармацевтический препарат фтордезоксиглюкозу. В качестве мишени выступает вода, обогащенная по изотопу кислорода 18, на нем происходит ядерная реакция, и появляется новый радиоактивный элемент фтор 18",

– рассказывает директор ЦЦЯМ Сергей Зырянов о работе циклотрона. Важно здесь вот что: период полураспада F18 составляет 110 минут. То есть каждые 110 минут радиоактивность препарата на его основе уменьшается в два раза. Таким образом срок годности фтордезоксиглюкозы – всего 12 часов. Раньше, когда препарат везли издалека, количество пациентов, которым могли ввести эффективную для диагностики дозу, было невелико. Сейчас благодаря работе ЦЦЯМ УрФУ в регионе удается проводить свыше 100 диагностических процедур в день, следовательно, гораздо больше людей своевременно узнают о заболевании и приступают к лечению рака на ранней стадии.

А вот препарат на основе радия-223, предназначенный для лечения рака предстательной железы, имеет значительно больший срок годности. Поэтому ученые УрФУ могут поставлять его в больницы разных регионов, в том числе Екатеринбурга, Челябинска, Тамбова, Томска, Санкт-Петербурга. "Радия хлорид, 223Ra" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и способен импортозаместить зарубежный аналог. Преимущество свердловского средства в том, что он создан из отечественного сырья по отечественной технологии, а значит, его производство обходится дешевле, поэтому появляется возможность помочь большему количеству пациентов справиться с недугом.

Фото: Н.Коваленко

О том, какой еще практический вклад уральские ученые вносят в работу предприятий, неонатальных центров и жизнь россиян в целом, – читайте в следующем материале "Утра".

Напомним, 27-29 ноября 2024 г. на федеральной территории "Сириус" состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий – IV Конгресс молодых ученых. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Выборы президента Украины: в Раде сделали громкое заявление

Зеленский многим надоел

В Кремле высказались о новом президенте России

Многим интересно, каким будет будущий лидер нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей