Научное будущее России куется на Урале

Свердловская область предлагает лично убедиться, насколько успешным может быть взаимодействие науки и производства

С 2022 по 2031 г.г. в России проходит Десятилетие науки и технологий. Одной из основных его задач является информирование граждан о достижениях и перспективах развития современной отечественной науки, а также практическом вкладе научного сообщества в разные сферы жизни страны. Для этого в регионах РФ были разработаны туристические маршруты по объектам нацпроекта "Наука и университеты" и в рамках инициативы "Научно-популярный туризм". О том, что может показать Свердловская область, узнала обозреватель "Утро.ру".

Вы были когда-нибудь в обсерватории? А на карбоновом полигоне? А настоящий метеорит трогали? А знаете, как работает циклотронная установка? А кто управляет доменными печами современного металлургического комбината? Между тем, это и многое другое входит в перечень научно-промышленных объектов, доступных для посещения в Свердловской области. Практически везде организуются не просто экскурсии, а еще и мастер-классы с интерактивами, рассчитанными на школьников. Потому что подрастающее поколение – это наше будущее, и от того, насколько сегодняшние ученики будут заинтересованы в научно-технологическом прогрессе, будет зависеть наше общее благополучное завтра.

С этой точки зрения, Екатеринбург – настоящая кузница инженерно-технических кадров. Только в УрФУ (Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина) сейчас обучается 50 тысяч человек, половина из которых – будущие инженеры, рассказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Важно, что у нас здесь сосредоточены мощнейшие научные школы, которые постоянно прирастают молодежью. Количество молодых сотрудников, работающих в науке и преподавании, приближается к 40%. Это значит, и мы предпринимает правильные усилия, чтобы к нам шла молодежь, и молодежь чувствует интерес к науке",

– убежден Виктор Кошкаров. Он отметил, что сейчас в УрФУ в рамках федеральных программ создано 13 молодежных лабораторий, где работают более 200 магистрантов, аспирантов, кандидатов и докторов наук в возрасте до 39 лет.

Во многом потому, что УрФУ объединяет в себе опыт старшего поколения и амбиции молодых, он в 2020 г. инициировал создание и сейчас выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) "Передовые производственные технологии и материалы". В него вошли три области – Свердловская, Челябинская и Курганская, и за четыре года работы стало понятно, насколько правильным было решение трех регионов выступить единым фронтом, объединив потенциал и возможности, тем самым усиливая их.

"Одна из ключевых задач Десятилетия науки и технологий – взаимодействие науки и производства. Уральский НОЦ как раз и построен на таком взаимодействии. Сейчас в наш НОЦ входит 78 организаций – это предприятия и заводы, а также 9 университетов и 10 научных организаций. То есть наука имеет важную практическую составляющую",

– подчеркивает директор по развитию Уральского межрегионального НОЦ Игорь Манжуров.

Примером такого взаимодействия может служить Лаборатория перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов УрФУ. Она была создана в 2021 г. в рамках нацпроекта "Наука и университеты" и уже имеет патентованные разработки, применяющиеся на предприятиях России и СНГ.

Сотрудники лаборатории предлагают инновационные методы извлечения цветных, благородных и редких металлов из сложного (упорного) и техногенного сырья, решая одновременно как экономические, так и экологические задачи.

"Есть такая общемировая проблема как переработка золотосодержащих руд двойной упорности. Это руды, из которых извлечение золота традиционными технологиями не превышает 70%. Мы, работая по контракту с Навоийским горно-металлургическим комбинатом, уже достигли показателей более 90%. При этом мы извлекаем не только драгоценный металл, но и токсичные составляющие, например, мышьяк, и утилизируем его в виде безопасных стабильных соединений",

– поясняет заведующий лабораторией Денис Рогожников.

Экспериментальная установка по переработке сложных золотосодержащих руд, которая находится в лаборатории, представляет собой термостат с двумя реакторами. Здесь минерал под воздействием реагентов разрушается, золото концентрируется, и с ним можно работать дальше. Увидеть весь процесс, а также образцы руды и отработанного техногенного сырья, из которого нашим молодым ученым удается извлечь еще много полезного, можно здесь же, в стенах УрФУ.

Еще один пример успешной работы уральских ученых на благо общества – Циклотронный центр ядерной медицины (ЦЦЯМ) УрФУ. Здесь не только готовят специалистов для ядерно-медицинской отрасли, но и разрабатывают препараты для лечения и диагностики рака, как инновационные, так и с целью импортозамещения. Более того, прямо здесь, в одном из корпусов УрФУ в Екатеринбурге налажено производство фтордезоксиглюкозы, необходимой для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, в объеме, покрывающем потребности Свердловской области.

"Ускоритель берет протоны – это ионы водорода, ускоряет их, и у них появляется энергия, чтобы попасть внутрь какого-то другого атома. В ядре этого атома проходит ядерная реакция, и возникает новый элемент. Таким образом мы можем производить F18, чтобы синтезировать фармацевтический препарат фтордезоксиглюкозу. В качестве мишени выступает вода, обогащенная по изотопу кислорода 18, на нем происходит ядерная реакция, и появляется новый радиоактивный элемент фтор 18",

– рассказывает директор ЦЦЯМ Сергей Зырянов о работе циклотрона. Важно здесь вот что: период полураспада F18 составляет 110 минут. То есть каждые 110 минут радиоактивность препарата на его основе уменьшается в два раза. Таким образом срок годности фтордезоксиглюкозы – всего 12 часов. Раньше, когда препарат везли издалека, количество пациентов, которым могли ввести эффективную для диагностики дозу, было невелико. Сейчас благодаря работе ЦЦЯМ УрФУ в регионе удается проводить свыше 100 диагностических процедур в день, следовательно, гораздо больше людей своевременно узнают о заболевании и приступают к лечению рака на ранней стадии.

А вот препарат на основе радия-223, предназначенный для лечения рака предстательной железы, имеет значительно больший срок годности. Поэтому ученые УрФУ могут поставлять его в больницы разных регионов, в том числе Екатеринбурга, Челябинска, Тамбова, Томска, Санкт-Петербурга. "Радия хлорид, 223Ra" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и способен импортозаместить зарубежный аналог. Преимущество свердловского средства в том, что он создан из отечественного сырья по отечественной технологии, а значит, его производство обходится дешевле, поэтому появляется возможность помочь большему количеству пациентов справиться с недугом.

О том, какой еще практический вклад уральские ученые вносят в работу предприятий, неонатальных центров и жизнь россиян в целом, – читайте в следующем материале "Утра".

Напомним, 27-29 ноября 2024 г. на федеральной территории "Сириус" состоится ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий – IV Конгресс молодых ученых.