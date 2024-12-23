Больше и современнее: как изменится Киностудия им. Горького после обновления

Окончание работ запланировано на начало 2026 года

После комплексной модернизации Киностудии им. Горького, которую планируют завершить через год, ее площади увеличатся вдвое. Об этом сообщила глава студии Юлиана Слащева.

Киностудия им. Горького перешла в собственность Москвы в 2023 году, после чего было не просто принято решение о ее модернизации, но и составлен план работ и выделено финансирование. По подсчетам специалистов, в общей сложности потребуется 19 млрд рублей. Часть средств будет направлена на строительство новых и ремонт имеющихся объектов на улице Эйзенштейна. Но большая часть финансирования пойдет на возведение нового кинопроизводственного комплекса по адресу Валдайский проезд, дом 16. Здесь на месте демонтированного старого здания появится новое, современное. Строительные работы уже ведутся, сообщила Слащева.

Планируется, что до сентября следующего года будут полностью готовы три новых здания кинокомплекса и завершен капитальный ремонт существующих строений на улице Эйзенштейна. У киностудии появятся производственный комплекс в шесть этажей и трехэтажный центр костюма и реквизита, где разместится в том числе коллекция киностудии, насчитывающая более 200 тыс. предметов. Многофункциональный кинозал, в котором несколько лет назад был пожар, планируется сдать в эксплуатацию к августу 2025 года.

В целом все работы по модернизации Киностудии им. Горького должны быть завершены к началу 2026 года. В общей сложности здесь появится около 100 тыс. кв. м инфраструктуры для кинопроизводства, которые студия сможет использовать не только для съемок своих фильмов, но и для предоставления в аренду.

Ранее иностранные участники Международной недели креативных индустрий высоко оценили возможности для съемок фильмов, которые предоставляет Москва.